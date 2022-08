GALERII ⟩ Kristjan Järvi ja Mick Pedaja andsid Viimsi Artiumis ühise kontserdi

Muusikajuhi ja dirigendi Kristjan Järvi käe all viidi publik muusikalisele teekonnale, milles segunevad tema 2020. aastal ilmunud album «Nordic Escapes» ja Mick Pedaja sel kevadel ilmunud kogumik «Pray».

«Kangas, mis sädeleb värelusest: kullatolm, ehk isegi tähed. Eeterlik folkmuusika, mis elab oma tekstuurides. Mõnikord on need karmid, mõnikord siidised. Tuju pilt, ei must ega valge. «Nordic Escapes». Kõlab nagu vihma viiskümmend varjundit ,» lausus Järvi.