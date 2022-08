GALERII ⟩ Estonia teatrilaata külastas tuhandeid inimesi

Pärnu maantee poolsel kõnniteel avati sümboolsed jalajäljed kolme kuulsa estoonlase – Teo Maiste, Mati Palmi ja Sulev Nõmmiku – sümboolsete jalajälgedega. Mälestusplaatide autor on skulptor Tiiu Kirsipuu. Avamisel kõnelesid traditsiooni algataja Arne Mikk, Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten, AS Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja Estonia Seltsi juhataja Mart Mikk. Ajalukku jälje jätnud kuulsate estoonlaste sümboolsete jalajälgedega plaate on teatri ümbruses tänaseks juba 37.