Tero Saarinen: miks lamestub inimene ekraaniks?

Kui Stravinski «Kevadpühitsus» Pariisis 1913. aastal välja tuli, šokeeris see oma uudsuses vaatajaid. Mis te arvate, kas tänapäeva tantsuteatris on üldse enam võimalik kedagi šokeerida?

Elu on piisavalt šokeeriv ja ma ei tunne, et oleks üldse vajadus kaasaegses tantsus šokeerida šokeerimise pärast. Pigem on minu eesmärk püstitada küsimusi ja tekitada dialoogi. Panna vaatajat analüüsima tema enda valikuid. Arvan, et meie sõnakeskses ühiskonnas pakub kaasaegne tants selleks suurepärast võimalust. Tantsu abil saame ligi nendele sagedustele ja aistingutele, mis jäävad ridade vahele. Sellist primaarset energiat laseme endal tänapäeval üha harvemini kogeda, sest sõnad võtavad üle, lihtsustavad asju. Inimeseks olemine hõlmab rohkem sagedusi.

Tero Saarineni lavastus «HZ». Fotol Riccardo Zandonà Foto: Kai Kuusisto

Nende sagedusteni jõuda on tõeline väljakutse. Lugesin intervjuust Tero Saarinen Company internetilehel, et tahate jõuda tasandini, kus nahk räägib. Kuidas seda teha?

Siin on oluline ainult treening, treening ja oskus mitte alla anda. Oma instrumendi, milleks tantsija puhul on keha, aga ka hinge peenhäälestamine. Oluline on ka kordamine, see on üks harjutamise osa. Samuti pidev ülekontrollimine: kas sõnum, mida ma tahan edastada, on piisavalt selge. Või mida ma peaksin tegema, et see muutuks selgemaks? Lõputu läbivaatamise protsess.

Kas arvate, et inimesed, kes jõuavad oma loomingus kaugele, teevad ainult palju tööd või on seal midagi ka andega pistmist?