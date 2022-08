Eesti mõrvauurija vallutab maailma: «Apteeker Melchior» sõlmis lepingu rahvusvahelise levitajaga

Global Screeni rahvusvaheliste hangete ja kaasproduktsioonide asepresident Ulrike Schröder kommenteeris: «Meid innustas Eesti kinopubliku reaktsioon ja kõrge huvi Apteeker Melchiori filmi vastu, mida kinnitavad kassatulemused. Triloogia on tõeliselt kaasahaarav, see on täis saladusi, seiklusi ja põnevust ning filmide väärtust tõstab see, et suurele ekraanile on toodud keskaegse elu müstiline ja kohati kummituslik olemus. Oleme veendunud, et Apteeker Melchiori filmid on jätkuvalt edukad nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides.»

Aprillis linastunud Apteeker Melchiori triloogia esimene osa «Apteeker Melchior» on Eesti kinodes sel aastal kõige suurema vaatajaskonnaga kodumaine film, millele on kinopileti ostnud juba üle 127 000 inimese. 19. augustil esilinastunud triloogia teist osa «Apteeker Melchior. Viirastus» on esimese kahe nädala jooksul vaatamas käinud üle 35 000 inimese. Esimest korda Eesti filmiajaloos linastub ühe aasta jooksul kodumaiste filmide triloogia – kolmas film «Apteeker Melchior. Timuka tütar» jõuab kinodesse oktoobris.

«Apteeker Melchiori» filmide produtsent Esko Rips rääkis, et tegijate ambitsioon pole kunagi piirdunud vaid koduturuga. Ta loodab, et Apteeker Melchiorist kujuneb Eesti jaoks oluline ekspordiartikkel, mis tekitab maailmas huvi siinse kultuuri ja eriti just Tallinna vanalinna vastu.