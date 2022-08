Sel nädalal toimuvad kuuendad Narva ooperipäevad

«See on meie teadlik valik pakkuda Narva ja Ida-Viru inimestele muusikateatrit, mida nad saavad pidada üha rohkem enda omaks. Samuti tahame me olla jätkuvalt põhjuseks, et inimesed üle Eesti leiaksid tee Narva,» ütleb Narva ooperipäevade kunstiline juht Julia Savitskaja.