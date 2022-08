Ilmunud on kirjastuse Hea Lugu ajalooliste romaanide võistluse võidutööd

Romaanivõistlusele saadeti 12 reglemendile vastavat tööd, mis katsid koos väga pikka ajatelge Salme viikingitest kuni 1990. aastateni. Tundub, et õhus on soov mõtestada sõjateemat: kaks romaani käsitlesid ristisõdu, üks Vabadussõda ja üks Teist maailmasõda. Žürii, kuhu kuulusid kirjanik Arvo Valton ja kirjastajad Tiina Kaalep, Meeli Müüripeal ja Vallo Kalvik, otsustasid tulise arutelu käigus, et rahalist preemiat väärivad kolm käsikirja. «Salajast ristisõda» hinnates leidis žürii liige kirjanik Arvo Valton: «Parim lugu. Toob eesti kirjandusse uudse naisvägilase kuju. Kui ongi kõrvalekaldeid tegelikult olnust, siis jäävad need lubatavuse piiridesse.»