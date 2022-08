Kõige uhkem kool Tallinnas? Jah!

Tantsuosakonna loovjuht Teet Kask sõnas ajakirjanikele mõeldud tuuri alguses naljatledes, et temalt on korduvalt küsitud, kas tegu on uue kapo hoonega – süngena mõjuv must hoone Tallinna kesklinnas justkui viitab sellele –, ent kuldne võlv hoone peasissepääsu ees reedab, et elu selles hoones saab olema kõvasti helgem.