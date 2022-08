Roomas tuleb esimest korda ettekandele Arvo Pärdi «Aadam passioon»

Arvo Pärdi muusikal põhinevas lavastuses esinevad Tõnu Kaljuste juhatusel orkester, solistid ja näitlejad. Peaosades on mainekas ameerika koreograaf Lucinda Childs, teistes osades Michalis Theophanous, Endro Roosimäe, Erki Laur, Tatjana Kosmönina, Triin Marts, Madis Kolk. Laval on ka Rooma ooperiteatri koor ja orkester.

Robert Wilsonit peetakse kaasaegse teatri suurkujuks ning avangardteatri üheks alusepanijatest. Wilson on püsinud rahvusvahelise teatriareeni tipus alates läbimurdelavastusest «Einstein on the Beach» (koostöös Philip Glassiga, 1976. aastal). Wilson on pärjatud Pulitzeri, kahe Premio Ubu, Veneetsia biennaali Kuldse Lõvi, Olivier’ ja arvukate teiste auhindadega.