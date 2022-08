Draamateatriga liitus kaks uut näitlejat

Esimesed uue hooaja etendused on Eesti Draamateatris juba toimunud, esimese esietenduseni jõuab teater aga 22. oktoobril, mil suures saalis saab lavaküpseks Mehis Pihla ja Siret Campbelli tekst «Meister Solness», mis toetub Henrik Ibseni näidendile «Ehitusmeister Solness». See on lugu ühe looja sihikindlast ja inimsuhteid lõhkuvast pürgimisest oma unistuse elluviimisel. Lavastaja Mehis Pihla, kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), osades Tõnu Oja, Laine Mägi, Kersti Heinloo, Märten Metsaviir, Helena Lotman ja Guido Kangur.