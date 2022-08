Erakordne tunnustus: Arvo Pärt pälvis kõrge autasu

«Arvo Pärdi muusika ehitab silla Euroopa muusikalisest pärandist tänapäeva, alates selle juurtest gregooriuse ja Bütsantsi laulus ning Madalmaade ja Põhjamaa koorimuusika meistrite loomingus. Kuid enamgi veel, tema muusika on oma vaimse mõõtme, järelejätmatu lihtsusepüüde ja sisemise hääle siiraima väljendusega aidanud luua humanistlikumat tulevikku. Tõe ja universaalse harmoonia igatsus ületab piire. See on ka oluline õppetund praegustel keerulistel aegadel,» ütles suursaadik Ronald Dofing ordeni üleandmisel.