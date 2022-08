Kes mõrvas psühhopaadist ärimehe? Aasta põnevaimas krimisarjas mängivad Eesti tippnäitlejad

Birk Rohelennu kirjutatud ja René Vilbre lavastatud Viaplay originaalsarja «Kes tappis Otto Mülleri?» keskmes on tuntud ärimees ja endine maadlustäht Otto Müller, kes leitakse tema 65. sünnipäeval oma kodus mõrvatuna. Detektiivid küsitlevad kordamööda kaheksat pereliiget ning järk-järgult tulevad päevavalgele tumedad tõed eduka ja võimsa mehe kohta. Igaühel on Otto Mülleri kohta oma lugu rääkida – ja igaühel on motiiv.

Üht detektiividest kehastab Tambet Tuisk, kelle sõnul erines sarja filmimine kõigist tema varasematest töödest. «Birk Rohelend on kirjutanud huvitava ning mitmekihilise loo ja loodan, et see paelub vaatajat ning paneb kaasa elama. Vast esimest korda elus oli võimalik filmida pea 70 protsenti oma rollist kronoloogilises järjekorras - iga päev üks ülekuulatav ja just selles järjekorras nagu nad seriaaliski vaataja ette ilmuvad. Ja jätkuvalt imestan, kui lühikese ajaga meil selliseid asju «purki» saadakse ning ikka ja jälle otsustatakse riskida. Seda saab teha ainult väga heade tegijatega ning väga hea tehnilise tiimiga. Selle projekti juures olid mõlemad elemendid tasemel,» ütles Tuisk.

Otto Mülleri rollis astub üles Jaan Rekkor, kes annab sarjas kehastatud tegelaskujule väga selge kirjelduse: «Otto Müller on suurim psühhopaat, keda mul mängida on tulnud. Mees tohutu sisemise jõu, läbilöögivõime, andekuse ja kindlameelsusega – kõik need omadused sobiksid iseloomustama läbini positiivset tegelast. Paraku on tegu psühhopaadiga, huumorimeeleta matsiga, nullintelligentsiga jõmmiga, kes aga saavutab kõik, mida ta vähegi eesmärgiks seab.»

Peale Jaan Rekkori teevad sarjas kaasa veel Tambet Tuisk, Doris Tislar, Märt Avandi, Evelin Võigemast, Tiina Tauraite, Hilje Murel ja Mait Malmsten.