Merike Estna näitus: koloriit on lõbus, meeleolu aga melanhoolne

Näitus on mastaapne ja mitmesuunaline. Estna on tuntud maaliuuendajana, tema teosed on varasemast meelde jäänud grupinäitustelt võimsas dialoogis teiste kunstnikega (need tööd haaravad väga tugevalt kaasa ning nihestavad kõike, millega nad kontaktis on), mistõttu on põnev jälgida, kuidas toimib tema looming suurel isikunäitusel, kus see on üksi – isolatsioonis, aga ka võimendatud, iseendaga justkui resonantsis. Ja ometi pole maailmas miski päriselt üksi: ka neil teostel on kontekst, ajalugu… aga mõnel puhul ka teostajad, tehnikud ja muud abivaimud. Kõik, mis eksisteerib, on pidevas ringluses ning igasugune subjekt moodustub alati hiljem, tagantjärele.