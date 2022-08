Eesti Festivaliorkester tuuritab Lõuna-Koreas

Eesti Festivaliorkestri tegevjuhi Andres Siitani sõnul annab see tuur kinnitust, et Eesti Festivaliorkestri eriline kõla ja mängukvaliteet on äramärkimist ja tunnustamist leidnud üle maailma. «Pakkumised tulevad, sest Eesti Festivaliorkester on enesele maailmas nime teinud – me oleme plaate välja andnud ja orkestri esinemised on saanud positiivset tagasisidet nii Pärnu muusikafestivali kui ka eelnevate turneede eest. See on ainult suur rõõm, et Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi nimed on saanud maailmas sedavõrd tuntuks ja meie kvaliteeti usaldatakse.»