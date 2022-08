Tõusev filmitäht suri vaid 32-aastaselt

Cape Townis sündinud Dean alustas tööd modellina kõigest kuueaastaselt, astudes üles mitmetes reklaamides ja kataloogides. 12-aastaselt liitus ta modelliagentuuriga ning kaks aastat hiljem jäi ta koduõppele. Tema esimene filmiroll oli 2010. aasta filmis «Spud». Lisaks on Dean olnud filmides «Death Race 3: Inferno», «Blood in the Water», «Don’t Sleep» ja «Porthole».