Algasid Paide Teatri eelviimase lavastuse proovid

Lavastaja ja etendaja Johannes Richard Seppingu sõnul on huumor olnud tema jaoks alati vahendiks, millega ennast nähtavaks teha: «Minul ei ole näiteks endanimelist Vikipeedia lehekülge, mind ei ole kutsutud Roosiaia vastuvõtule ega Kroonika esikaanele. Ma sulandun massi. Aga iga kord, kui ma seltskonnas mõne nalja teen, tärkab minus see elus-olemise-tunne ning ma tajun, et ma olen eriline, oluline ning siin ja praegu päriselt olemas. Ja see lavastus ehk räägibki sellest, kuidas leida endast üles see miski, mis teeb meist igaühe eriliseks, olgu selleks siis huumor või midagi muud.»