Comedy Estonia koomikud jõuavad riigitelevisiooni

Stand-upi võlu on see, et publik otsustab, mis on naljakas ja mis mitte - ka saates tuginetakse täpselt samale põhimõttele. Saalis on võtete ajal publik, kes annab saate osalistele mõista, kas tegemist on hea naljaga või mitte. Eeltöö teeb meie publik kohapeal ning hiljem kantakse just parimad osad salvestusest edasi eetrisse.