Tallinnas esineb unikaalne laulja-laulukirjutaja

Emma Ruth Rundle on alati olnud mitmenäoline muusik - ta on võimeline looma nii unenäolisi helimaastikke, maksimalistlikke helieksperimente, klassikalisi akustilisi laulja-laulukirjutaja tüüpi lugusid ning kõike nende vahepealset. Oma karjääri jooksul on ta avaldanud 7 stuudioalbumit, hulgaliselt singleid ja EP-sid ning olnud tegev mitmetes bändides - nende hulgas Marriages, Red Sparowes ning The Nocturnes.

Möödunud aasta Novembri alguses ilmunud album «Engine of Hell» on kõlapildilt karm, intiimne ja vankumatu. Kõigile, kes on kogenud traumat ja leina, pakub lohutust see, kui kuuleb Rundle'i seda tüüpi valu inimlikuks muutmas mitte ainult sõnadega, vaid ka oma erilise salapärase meloodia- ja tämbrikeelega. Käesoleval aastal on Emma Ruth Rundle avaldanud ka EP «Orpheus Looking Back» ning instrumentaalalbumi «Electric Guitar 2: Dowsing Voice».