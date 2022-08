Draama, muusikal või madin – mida toob algav teatrihooaeg?

12. novembril avab väikese saali uute lavastuste arve Paolo Genovese «Võõraste» esietendus. Näidendi aluseks on Paolo Genovese tuntud film 2016. aastast, mis Eestis on linastunud nime all «Täiuslikud võõrad». Lavastaja Taavi Teplenkov, kunstnik Helga Aliis Saarlen, valguskunstnik Priidu Adlas, tõlkija Margus Alver, osades Mait Malmsten, Britta Soll, Jüri Tiidus, Tiit Sukk, Marta Laan, Markus Luik, Harriet Toompere, Amanda Hermiine Künnapas.

Kevadel on Draamateatri ja Soome Rahvusteatri vahel sündimas rahvusvaheline koostööprojekt, Aino Kivi lavastab Andra Teede näidendi «Varumehed» («Varamiehet»), mis uurib eestlaste ja soomlaste läbipõimunud elusid ja rahvuslikku identiteeti. Juhan Ulfsakilt on suurel laval tulemas lavastus, mille aluseks on Itaalia filmilavastaja, kirjaniku ja poeedi Pier Paolo Pasolini romaan «Teoreem». Madis Kalmet lavastab väikeses saalis Ingmar Bergmani «Erakõnelused», mille dramatiseeringu teeb Priit Põldma. Oma lavastustega tulevad enne suve välja ka Hendrik Toompere ja Priit Pedajas. Sellest hooajast Draamateatris töötava Kertu Moppeli käe all jõuab järgmisel suvel publiku ette suurejooneline muusikalavastus, mis räägib legendaarsest Onu Bellast.