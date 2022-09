Põnev eksperiment selgitab: kas elu väljaspool Maad on üldse võimalik?

Kunagi oli igas linnas, ka kõige väiksemas, oma raamatupood. Nüüd on enamik neist suletud. Ameerikamaal asuv Lenoxi linn, kus elab 5000 inimest, on erand – kohalik kogukond ei kujuta ilma raamatupoeta oma elu ette ja üritab teha kõik, et see alles jääks. «Tere, Bookstore kuuleb» on USA režissööri A. B. Zaxi kummardus väikestele raamatupoodidele, kes peavad vaprat võitlust oma eksistentsi eest.