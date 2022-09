Vanalinna galerii avab iseseisvalt õppinud kunstniku näituse

«Enamus näitusel eksponeeritud töödest valmisid, kui ma olin 20aastane – see oli minu jaoks väga tähtis eneseavastuse aeg. Vaatasin endasse mõistmaks, kes ma olen ning proovisin mitte ainult leida, vaid ka aktsepteerida enda erinevaid tahke. See näitus kutsub ka vaatajat üles pöörama pilku oma hinge sisemusse,» ütleb tänaseks 24aastane kunstnik.

Tomasz Mro tööd on tugevalt mõjutatud moeillustratsioonist ja graafilisest disainist ning jäävad silma oma oskusliku ning peaaegu helendava värvikasutusega. Ta kasutab oma tööde loomisel enamasti akvarelle ja digitaalseid töötlusvahendeid, kuid valdab ka teisi tehnikaid nagu guašš, grafiit ja tint. Tema põhiteemaks on portreed, mis uurivad erinevaid emotsioone.

«Tomasz Mro esindab uut generatsiooni kunstnikke, kes on otsustanud kunstikooli vastu ja õppinud omal initsiatiivil ning omandanud paljud oskused läbi interneti. Ta on juba praeguseks omandanud rohkem tehnilisi oskusi, kui paljud teised kunstnikud terve eluaja vältel. Arvestades tema vanust ning seda, kui kirglikult ta oma kunstile läheneb, siis arvan, et praegu on hea moment tema tulevikku investeerida ning usun, et teda ootab ees pikk ja edukas karjäär,» ütleb galerist Victoria Olt.