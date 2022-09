Üllar Saaremäe Filipp Lossist: teatripäeval esines ta väga julge venevastase sõnavõtuga

«Vene agressioonile Ukrainas reageeris Filipp väga selge seisukohavõtuga 27. märtsi teatripäeva gaalal Vene teatris,» märkis Saaremäe. Selle leiab siit . «Tema sõnu tõlkis Ukraina päritolu näitlejanna Anna Sergejeva. Minu tunnustuse peale, et oled Vene kodanikuna väga julge mees, vastas ta: «Mida mul karta! Hirm on kõige mõttetum asi. Olen alati teisitimõtleja olnud»,» meenutas Saaremäe.

Kõike seda arvesse võttes tuli Saaremäele Lossi avaldus üllatusena. Küsimusele, kas see avaldus võis tulla seetõttu, et ta peab looma nn pinnast tagasi Venemaale minekuks, vastas Saaremäe, et sellele on tal raske vastata.