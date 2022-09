Seksturistist sirgub poliitpropaganda tahtmatu tööriist

«Commander João G» on tummine tükk, kokku rohkem kui 500 lehekülge – mastaap, millest õhkub sisulist pretensioonikust. Seda muljet võimendab omakorda teose väljapeetult minimalistlik kaanekujundus: neli hallile taustale asetatud erinevas pungumisstaadiumis nelki. Huvitav, millise tähenduse omandavad need teose sisu foonil, mõtlesin köidet esmakordselt kätte võttes.

Hiljem ilmnes, et see võrdlus oli juhtumisi päris õige. Portugallase naiseotsingud langevad tema õnnetuseks pronksiöö ajale ning «pehme maandumise» asemel satub ta Tatari tänavalt koos kamraadidega hoopis päris kõvale pinnale – politseisse platele, kus neid kuni hommikuni pealtnäha ilma põhjuseta piinatakse ning alandatakse. Ja see kõik on alles suurte seikluste ja kannatuste algus...

Starlandi romaan on ladusalt kirjutatud ning läheb lugedes lobedalt ja lustlikult, aga mind see täielikult veenda ja võluda ei suutnudki. Miks? Ilmselt peamiselt seetõttu, et mul jäi kuni lõpuni leidmata toimiv lugemisstrateegia. On see tõsipoliitilise sisuga hoiatuspõnevik? Või jantlik kelmilugu? Ajalooline romaan? Romantiline komöödia? Alternatiivajalugu? Arenguromaan?