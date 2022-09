Irja Tähismaa: ma ei tea, kas kirjanik saab olla patrioot

Laiem kirjandusüldsus tunneb teid seni eelkõige luuletajana. «Commander João G – Confessions of an Extremist» on teie esimene proosateos.

Jah, ta on mu esimene proosateos. Mul tekkis luuletajana mõõn pärast seda, kui 2001. aastal ilmus mu teine luulekogu «Kõrk kaamlite markiis». Olin siis 24-aastane ja töötasin Tallinna prokuratuuris abiprokurörina. Võtsin end ametist lahti, et hakata kirjutama oma esimest grandioosset romaani, või nii ma vähemasti unistasin. No midagi ma valmis sain ning saatsin ta ka romaanivõistlusele, aga ka mina ise sain aru, et eks ta üks paras käkk oli.

Millest see teos rääkis?

Ma üritasin kirjutada kurjategijatest ning nende maailmast, arvates, et kui oled prokurör, siis tead kindlasti ka kõike kurjategijate kohta. Aga olin neid ainult kohtus näinud, kui mitte arvestada põgusat tutvust ühe maffiamehega. Ja see on minu arust üks hullemaid vigu, mille kirjanik võib teha: kirjutada asjadest, mida ta ise oma silmaga näinud ega oma kõrvaga kuulnud pole – kui ta just ulmežanris ei kirjuta muidugi.

Siis mõtlesin, et võib-olla minus ikkagi ei ole kirjanikku, Linnar Priimägi oli ka Sirbi arvustuses kirjutanud, et ma olen üks «parvenüü», mõtlesin, et ju ma siis olen, ning läksin Eesti Humanitaarinstituuti inglise keelt ja kirjandust õppima.