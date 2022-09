Toom Filipp Lossist: ta sõnastas emotsionaalselt selle, mis vaevab paljusid eestivenelasi aina rohkem

«Filipp Lossi postituse puhul ma siiski soovitan vaadata selle sisu, mitte otsida vandenõu. Kunstnikuna ta emotsionaalselt sõnastas selle, mis vaevab paljusid eestivenelasi aina rohkem ja tegi seda väga julgelt,» märkis Toom. «Sama julgelt, nagu ta on - Vene kodanikuna, - mõistnud hukka Putini agressiooni Ukraina vastu. Nii et ei, ma pole nõus sellega, et ta üritab kuidagi Kremlile pugeda,» lisas eurosaadik. Toomi sõnul on väga kurb vaadata, kuidas iga kriitiline seisukoht surutakse ühiskonnas «ta on Eesti vastu» paradigmasse.

«Ta on Eesti poolt! Minge vaadake tema Facebooki lehte - see inimene armastab Eestit, imetleb Eesti loodust, kiidab meie koole,» loetles Toom. «Vahest mulle tundus, et isegi kuidagi liiga sinisilmselt, aga noh, eks tal on teistsugune võrdlusmaterjal,» tõdes saadik ja täiendas, et Loss usub, et Eesti on sõnavabaduse usku ning siin on teretulnud avalik arutelu ka kõige valusamatel teemadel.