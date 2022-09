Jaak Kangilaski. In memoriam

Kangilaski loeng mõjus justkui katarsis, see oli ühtaegu elamuslik ja nii intellektuaalset naudingut pakkuv, et paremat ei osanud oodatagi. Tundus, nagu oleksime selle hämara kunstiajaloo kabineti, endise EÜSi maja raamatukogutoa asemel viibinud hoopis mõnes valgeseinalises Pariisi või New Yorgi galeriis Yves Kleini ja Andy Warholi seltskonnas.

Kusjuures, väga harva väljendas Kangilaski ühe või teie kunstniku suhtes oma isiklikku arvamust. Siiani on meeles Kangi – nagu me teda kunstiajaloolaste ringkonnas, ka tudengitena, semulik-fami­liaarselt ikka kutsusime – mõned loengumärkused, näiteks itaalia futuristidest rääkides ütles ta, et «nende tööd on enamuses kurioosumid, kui illustratsioonid teatud programmile, välja arvatud Severini», või et Berliini dadaistid «otsivad kontakti kommunistidega, aga kõiguvad anarhismi vahel», või et «USA meditatiivse ekspressionismi esindajad on kõik juudid: Rothko, Newmann, Gottlieb».