Nimetu nukruse 50 halli varjundit

Tänaseks on aeg jõudnud selles võluvalt enesehaletsuslikus tekstis nimetatud numbritele järele. Tõepoolest on kulunud juba sada aastat. Ning kümme aastat peale tema siitilmast lahkumist on Lättemäe jälgi aidanud minema pühkida nii unustus kui vist otsapidi ka inimeste usin toimekus.

Nii näiteks avastasin hiljuti enda ebameeldivaks üllatuseks, et Tallinna keskraamatukogu näib olevat arvanud Lättemäe oluliste – ehk teisisõnu: säilitus- ja laenutusvääriliste – autorite hulgast välja. Mis on teisalt muidugi omamoodi sümboolne ning mõjub eeltsiteeritud teksti valguses otsapidi kui tema vaimse testamendi täitmine.

Lättemäe ainus sportlik tunnustus loomingu eest pärineb 2008. aastast, kui tollal juba 85-aastane luuletaja pälvis Liivi preemia luuletusega «Kui talvekuu on paratamatu...» (ilmunud Looming 5/2007). Liivi preemia antakse teatavasti kõige liivilikuma luuletuse eest. Ning liivilikkus on olnud alati – juba Juhan Liivi enese eluajal(!) – väljaspool valitsevaid kaanoneid ning moevoole. Aga teisalt on see vist igavesti moodne – miski, mis peab ajas vastu; mõjub küll lootusetult arhailise, ent siiski kuidagi ajatuna. Ka Eha Lättemäe tekstid on minu meelest väga hästi ajas vananenud.