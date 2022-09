AK ⟩ Humanitaarinstituudi asutamise lugu jõudis kaante vahele

Ajakiri sai oma nime Uku Masingu suurest unistusest. Masing pidas end Suurelt Magellani pilvelt pärit olevaks, väitis ka oma eelmise taaskehastuse jooksul olla näinud Jüriöö sündmusi. Indrek Olmaru sõnul, kes oli Masingust suurde vaimustusse sattunud, oli Masingu nägemise diapasoon niivõrd laienenud, et suur luuletaja nägi üheaegselt nii Lõunaristi kui Põhjanaela. Uku Masing nägi nii sadamas krobelisele kasetüvele toetudes ja tuisku vaadeldes. Olmaru ei täpsustanud – kus kasvavad kased, seal Lõunaristi üldse ei näe. Ainult Põhjanaba.

Selle teose sisu on intervjuud EHI õppejõudude Tõnis Rit­soni, Hasso Krulli, Einar Laigna, Rein Raua, Evald Saagi, Igor Gräzini, Vello Salo, Ülar Ploomi ja Rein Taagperaga. Intervjueeritavate hulgas on ka Heiki Ahonen, kelle seose EHIga loob Magellani Pilvedele annetatud 20 Saksa marka – tol ajal kopsakas raha. Oli ka üheteistkümnes intervjueeritu, nimelt Hans H. Luik, kelle intervjuu jäi sellesse arvutisse, mille korterivaras minema viis. Praegu rändab see kompuuter ringi laias ilmas, nuttes taga oma armsat peremeest EHIt.