Draama festivali metaprogramm pakub poeetilisi konsultatsioone

Me kohtume iga päev, kohtume töökaaslaste, sõprade, elukaaslaste ja kaasaelajatega, nooremate ja vanematega, teretuttavate ja nendega, kellele me küll tervituseks noogutame, aga keda me päris täpselt ära ei tunne. Need kohtumised ilmestavad argipäevi, suunavad mõtte uuele rajale. Kohtumine teisega annab jõudu, laeb akusid, inspireerib, aktiveerib ning ärgitab mõtlema radadel, kuhu mõte niisama uitama ei satu. Kohtuda võib juhuslikult, esimest või viimast korda, kohtuda võib teatri ees, teatrisaalis või teatri taga suitsunurgas.