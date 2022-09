Taas algavad Pärdi päevad, kava on võimas!

LINNUD JA MESILASED: Rahvusvaheliselt tunnustatud Taani vokaalansambli Theatre of Voices on asutanud 1990. aastal Briti laulja ja dirigent Paul Hillier. Enam kui kolme aastakümnega on neist kujunenud juhtivaid vokaalkoosseise maailmas, kelle eriliselt puhas kõla ja pühendumine on viinud koostööle paljude heliloojatega, nagu Arvo Pärt, Steve Reich, Karlheinz Stockhausen, John Adams, Kaija Saariaho jpt. Ansambli repertuaar hõlmab žanre alates vanamuusikast kuni nüüdisteosteni, nii vaheldub ka Pärdi päevadel nende kavas muusika inglise, prantsuse ja itaalia renessansi- ja barokiajast kaasaegsete heliteostega. Kontserdid toimuvad 6. septembril Tallinna Jaani kirikus ja 7. septembril Kuressaares.

PÄRT ja ELLER: Arvo Pärdi ja paljude teiste Eesti heliloojate kompositsiooniõpetaja, terve heliloojate koolkonna alusepanija Heino Elleri looming on Pärdi päevadel ikka olulisel kohal olnud. Üks, mille Arvo Pärt oma õpetajalt kaasa on saanud, on armastus keelpilliorkestrimuusika vastu. Tallinna Kammerorkestri kontserdi kavas on dirigent Tõnu Kaljuste põiminud õpetaja ja õpilase keelpilliorkestriloomingu. Kontsert toimub Viimsi kirikus 8. septembril.