NÄDALA PLAAT ⟩ Muse uus album: plaat kui maitsetu päevapraad

Albumi avapala on ühtlasi nimilugu, glam-rock või midagi sellist. «Liberation» on ELOt meenutav kaheldav art-rock, ainult ELO ise tegi seda tunduvalt paremini. «Kill Or Be Killed» on U2 halvemaid hetki ülistav sületäis küütlevaid õhupalle. «Compliance» on lihtsalt tahtmatu sündipopi pastišš.