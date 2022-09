NÄDALA FILM ⟩ Kus karjuvad langustid

Osa lugejaid võib-olla usub, et kindlasti on tegemist liigutava draamafilmiga ja minu kalk kriitikusüda ei mõistnud seedida nägusate näitlejate kirelõõma. Siinkohal tuleb kindlasti öelda, et «Kus laulavad langustid» oli üks mu selle suve oodatumaid filme, olgugi et Delia Owensi paljukiidetud romaani ma lugenud pole. Mind lihtsalt köidavad maagilise realismiga flirtivad lood Ameerika lõunast, kus niiske rohelus õitseb sitikalaulu saatel. «Langustide» stsenarist Lucy Alibar kirjutas muuseas ka suurepärase filmi «Metsiku lõunamaa asukad» (2012), mis eksles muinasjutuliselt mööda Louisiana soomaastikke.