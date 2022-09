VIDEOINTERVJUU ⟩ Oma portreefilmi esilinastusel nutma puhkenud Marju Länik: pisarad tulid nii spontaanselt!

Marju Länik: Ma ei ütleks, et laiem tuntus oleks mingisuguseid probleeme valmistanud. Kui nüüd tagasi mõelda meie ajakirjanduse algusaastatele 90ndatel, siis vahel tehti ilmaasjata haiget, kirjutati valet. Mõeldi välja lugusid, mis ei vastanud tõele. Seetõttu ei ole mu kohta liikunud alati õiget infot.

Paljusid asju pole üldse järele küsitud, mida oleks pidanud küsima. Minust on tehtud hästi kergeid lugusid, mis ei ole mu hingesügavuseni või tegudeni üldse läinud, et neid kajastada. Eks kolm tilka verd tuleb kuulsusele ikka anda. Ja seda olen mitmeid kordi pidanud tegema, aga kui ei oleks inimesi, kes esinemistele tulevad, siis ei saakski seda tööd teha. Igas töös on asju, mis lihtsalt tuleb alla neelata.

Urmas Eero Liiv, kui ma nägin filmi Rein Rannapist, siis ta kippus seal lavastajaga sõdima ning ütlema, mida peaks sisse jätma ja mida mitte. Sama võis märgata ka «Marju. Südame kutses». Kui palju te filmi tegemisel pidite võitlema, et oma tahtmist saada?

Urmas Eero Liiv: Filmis pole ühtegi sellist plaani, mida peategelane poleks hiljem heaks kiitnud. Algusest peale oli kokkulepe, et salaja ei filmi, manipuleerima ei hakka. Tänapäeval on see eriti oluline, et inimene, kellest filmi tehtakse, ei tunneks ennast pärast halvasti. Põhiline oli see, et inimene ei kukuks pärast filmi kokku ja ei kahetseks, et ta selles osales. Loomulikult ei saa ükski film sajaprotsendiliselt tõde ekraanile tuua.

Kas teie arusaam sellest, mida tähendab olla sedavõrd kuulus muusik, muutus kuidagi filmi tegemise käigus?