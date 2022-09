Jaak Allik Lossist: ta on Putini režiimi alati hukka mõistnud ja mõistab ka täna

Kas Lossi postituse tagamõte võib olla selles, et Vene kodanikud ei saa enam nii lihtsalt Eestisse? Allik seda sealt postitusest välja ei lugenud. «Kuid viisamuudatuse puhul puudutab see eriti tema ema ja tütart, kes elavad Venemaal. Nende Schengeni viisa on nüüd tühistatud ja nad ei saa teda vaatama tulla,» arutles Allik.

«Aga ma mõistsin postitusest, et ta tunneb mingit suurt eksistentsiaalset ja ohutunnet ja väljendas oma vaatajaskonna samu tundeid. See on fakt – seda on ka Katri Raik öelnud, et narvalased kardavad, et neid riigist välja saadetakse. See on see tunne,» selgitas Allik.