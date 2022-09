GALERII ⟩ Arvo Pärdi päevade kaunis ja liigutav avakontsert

Solistina astus ERSO ees üles viiuldaja Sergei Krõlov, kes on nii Pärdi kui Gubaidulina hea sõbra Saulius Sondeckise järglasena Leedu kammerorkestri kunstilise juhi ja peadirigendi ametis jätkanud mõlema helilooja pärandi esitamist ja edasikandmist. Avakontsert toimus 2. septembril Tallinnas Jaani kirikus, sama kava on võimalik kuulda 3. septembril Tartus Pauluse kirikus.

2.–11. septembrini toimuvad Pärdi päevad on 18 kontserdi ja 10 erineva kavaga jõudmas kirikutesse ja kontserdisaalidesse üle Eesti ning esimest korda toimub kontsert ka Narvas. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste on esinema kutsunud nii Eesti parimad muusikakooslused kui ka külalised välismaalt. Kohal on Pärdi päevade iga-aastased esinejad Eesti riiklik sümfooniaorkester, Eesti filharmoonia kammerkoor, Tallinna kammerorkester, kammerkoor Collegium Musicale ja vokaalansambel Vox Clamantis. Oma 50. tegutsemisaastal annavad kontserte Pärdi tintinnabuli-loomingu sünni tunnistajad ansambel Hortus Musicus ja Andres Mustonen ning klassikalise muusika piire avardav helilooja ja kitarrist Erki Pärnoja. Piiri tagant toovad oma kunsti Eestisse inglise dirigent Peter Phillips, Paul Hillier koos ansambliga The Theatre of Voices, viiuldaja ja dirigent Sergei Krõlov Leedust ning Belgia ansambel Trio O3.