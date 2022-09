Sotsiaalmeedia võlu ja valu jõuab noortelavastusse

«Kelleks tahad sa saada, kui suureks kasvad?» küsis Friedebert Tuglas väikeselt Illimarilt. «Influenceriks!» on 21. sajandi noorte ihaldatuim töökoht. Aga millega siis tegeleb influencer ehk suunamudija? See on unistuste amet, mis ühendab endas üheaegselt režissööri, operaatori, valgustaja, turundus- ja müügijuhi, dramaturgi ja loomulikult ka peaosatäitja ülesanded – kõike seda vastavalt iseenda oskustele ja vajadustele.

«Ma ei taha väita, et juutuuberlus või sotsiaalmeedia oleks üdini halb, seal on ka palju positiivseid külgi. Päris kindlasti laiendab see maailmapilti, annab infot ja aitab asjadega kursis olla. Teatavasti on ka kogu maailma turundus suurel määral sotsiaalmeediasse kolinud,» ütles lavastuse idee kohta lavastaja Peep Maasik.

Ta lisas: «Asjal on paraku ka negatiivne pool ning seda varjupoolt tuleks noortele näidata ja nendega koos läbi analüüsida. Kui on mure, räägi sellest oma lähedastega. Oma muresid sotsiaalmeedias jagada ei ole minu arvates hea lahendus. Kahjuks liigub asi üha enam selles suunas, et tänapäeva lapsehoidjad on IPad ja nutitelefon. Et terveks jääda, peaksime oskama end internetimaailmas paremini kaitsta ehk kasutada filtreid.»