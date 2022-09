Võimas tagasitulek: Brendan Fraseri uus ja kummaline film pälvis Veneetsia filmifestivalil ovatsiooni

Aronofsky filmi aluseks on Samuel D. Hunteri auhinnatud näidend. Loo keskmes on rasvunud erak Charlie (Fraser), kes loodab uuesti lähedaseks saada oma tütrega. Charlie eluohtliku kaalutõusu põhjustas tema armukese ootamatu surm, mille järel hakkas mees kompulsiivselt üle sööma. See ambitsioonikas roll võimaldas comebacki Fraserile, kes on lähiaastatel hakanud jälle magusaid rolle leidma.