Skate-punk ansambel NOFX teatas laialiminekust

Burkett andis uudisest teada Instagramis, kus ta fännide küsimustele vastates ühele fännile vastas, et järgmine aasta on bändi viimane. «Varsti kuulutame välja oma viimased kontserdid. See on olnud meie kõigi jaoks hämmastav sõit…» Bändi esindaja kinnitas väite tõesust Rolling Stone'le.

NOFX asutati 1983. aastal, kui Michael Burkett kohtus Eric Melviniga. 1984. aastal andsid nad välja oma esimese demosalvestise «Thalidomide Child», mis anti uuesti välja 2012. aastal. Hiljem liitus nendega trummar Erik Sandin. Sellest ajast alates on LP-le järgnenud enam kui tosin stuudioalbumit, sealhulgas 1994. aastal ilmunud «Punk in Drublic», millest sai bändi edukaim album seni, 1997. aasta «So Long» ja «Thanks for All the Shoes».