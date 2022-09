Nirvana võitis lapspornograafiat puudutava kummalise kohtuasja

Nimelt kasutati albumi kaanekujundusena fotot sukelduvast alasti beebist, kelle nimi on Spencer Elden. 2021. aastal kaebas 30-aastane Elden Nirvana kohtusse, väites, et «Nevermindi» kaanekujunduses kasutatud fotoga levitas bänd lapspornograafiat, mis omakorda põhjustas talle suuri vaimseid kannatusi. Konkreetsemalt esitati süüdistus Dave Grohli ja Krist Novoselici vastu, kes on Nirvana ainsad elusad liikmed.

«Meil on hea meel, et see täiesti alusetu juhtum on jõudnud kiire lõpliku lahendini,» kommenteeris Nirvana advokaat Bert Deixler.