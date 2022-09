Sveta Baaris esinevad Ukraina folgitäht ONUKA ja Maris Pihlap

ONUKA on Ukrainast pärit folktroonikute grupp, mille alustaladeks on produtsent Eugene Filatov ja laulja-laulukirjutaja Nata Zhyzhchenko, viimane neist on ühtlasi ka bändi nägu avalikkusele. Bändi nimi on kummardus Nata vanaisale, kelle loodud instrument sopilka on olulisel kohal mitmetes ONUKA lugudes.