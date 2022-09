Eesti etenduskunst on väliskuraatorite pilgu all

Etenduskunstipeo käigus on oluline, et me ei unusta sõda, mis on muutnud kõike, millesse varem uskusime – sestap on ülioluline, et draamamaa.weekendi programmi kuulub sel aastal ka Julia Augi dokumentaallavastus „Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt“ (Vaba Lava). Seda, et koostöö, ühisolemine ja naabritevaheline üksteisemõistmine on üha tähtsam, näitab väliskülalistele Eesti-Läti ühistöös sündinud kurblik komöödia „Kaks garaaži“ (samuti Vaba Lava). Programmi koostamisel peetakse eeskätt silmas, et lavastused oleks uudsed ja elamuslikud ka neile festivalikülastajatele, kes on oma elus juba väga palju teatrit näinud.