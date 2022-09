«Miks loomeinimesed vaesed on?» on vestlussari, kus kunstniku- ja kirjanikupalgalised räägivad tööst ja rahast.

Kaido Ole on kunstnik, kes on maalimise kõrval end aastaid pühendanud ka õpetamisele ning on juhtinud Eesti Kunstiakadeemia maali õppetooli, kuid aastast 2010 naudib vabakutselise staatust.