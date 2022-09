Narva – ой боже мой!

Kui «Kolme õe» nimitegelased, kolm kolkamõisa noort daami, õhkavad krestomaatiliselt «Moskvasse! Moskvasse!», siis Savitskaja, kes on jäänud Narva, näib uskuvat, et kui selle nimel sihikindlalt tööd teha, siis tuleb Moskva ükspäev ise sinu juurde. Nii näiteks on Eesti läänepiiril – Kuressaares, meie teises suvises ja pealtnäha ülimalt ebatõenäolises ooperilinnas – see juba juhtunud; seal on etendusi andnud kaks Moskva suurt ooperiteatrit: nii Helikon Opera kui Moskva Stanislavski ja Nemirovitš-Dantšenko nimeline muusikateater.

Nüüdseks on Narva ooperipäevad jõudnud olukorda, kus Tallinn, see meie kohalik «Moskva», näib olevat piirilinna ooperifestivali järjest enam märganud ning tunnistanud: tänavu olid sealt lisaks kümnetele publikuliikmetele sõitnud kohale vastavalt etendusi andma ja neis osalema nii Eesti Rahvusballett kui ka Eesti Rahvusmeeskoor, ehk oma valdkonna absoluutsed tipud Eestis. Ühe etenduse eel tervitas kohaletulnuid lavalt pidukõnega värske kultuuriminister. Mis näitab, et esmaste katsetuste ja enesetõestuste aeg näib olevat Narva ooperipäevade jaoks seljataga.

Peale mõningaid otsinguid ja eksirännakuid on algselt Narva lossis ning seejärel ka Vabal Laval ja kultuurimajas Rugodiv toimunud festival leidnud omale püsiva kodu Kreenholmi Manufaktuuris, kuhu püstitatud 600-kohalises ooperitelgis võõrustati neljal õhtul külalisi juba kolmandat aastat.

(Maastiku)arhitektuuriline sümfoonia

Oma algse funktsiooni pöördumatult minetanud Kreenholmi Manufaktuuri hiiglaslik hoonekompleks asub sümboolselt nii Narva linna, Eesti Vabariigi kui ka Euroopa tsivilisatsiooni piiril. Või siis mõne – nagu näiteks minu mobiilioperaatori – meelest koguni otsapidi teispool seda piiri. Igatahes kipub mu taskutelefon end Kreenholmile lähenemisel mõnikord harukordse innukusega teispool Narva jõge asuvatele mastidele häälestama. Ka seekord sain Joala tänavalt sillale keerates korra võpatamapaneva sõnumi, mis algas sõnadega: «Tere tulemast Venemaale!»