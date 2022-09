Kultuurisõbra tänuõhtu toob Viimsi Artiumis kokku Euroopas õppivate noorte muusikute orkestri

Tänuõhtu korraldaja, Kultuuripartnerluse Sihtasutuse juhataja Meelis Kubitsa sõnul on tänuõhtu idee anda täiendavalt hoogu ja platvormi meie noortele tähtedele. «Kultuuripartnerluse SA üks missioonidest tuua täiendavat eraraha kultuuri juurde, aidata kaasa vastava keskkonna kujundamisele, mis omakorda eeldab lisaks loomeinimestesse panustamisele ka toetajate märkamist. Sündmuse kaudsem mõte on selle sõnumi kandepinna laiendamine ühiskonnas, et kultuur ja majandus käivad käsikäes,» sõnas Kubits.