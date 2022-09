KULTUURIS KUUM ⟩ Bert on Beats räägib popist, räpist ja biitide loomisest

Bert Prikenfeldt ehk Bert on Beats alustas oma karjääri DJ Critikali nime all juba veerandsaja aasta eest, saades peagi Eesti popimaks hiphopi-DJ-ks ja produtsendiks. Peagi liikus Bert edasi drum’n’bassi ja dubstepi, Baltimore’i klubimuusika ja rio baile funki suunas ning alates 2018. aastast on ta Bert on Beatsi nime all tunginud tumeda techno ja kinemaatilise muusika territooriumeile, andes välja järjestikused autorielektroonika-albumid «Ten» (2019), «Nine» (2020) ja «Eight» (2021). Sel sügisel on Bertilt oodata ka uut albumit pealkirjaga «Seven».