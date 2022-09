Draama festivali ainuke välislavastus tuleb Saksamaalt

«Koltaan» uurib koltaani kaevandamise sotsiaal-majanduslikke tagajärgi Kongo Rahvavabariigis, kus on palju väikseid käsitöönduslikke kaevandusi, kus töökorraldus on täiesti reguleerimata. Kaevandustes töötavad sageli naised olematu tasu eest ning tervise kahjustamise hinnaga. Tegemist on moraalse dilemmaga – nendes väikestes kaevandustes tehakse sisuliselt orjatööd kaevandamaks koltaani, mis on globaalse elektroonikatööstuse jaoks asendamatu maavara.