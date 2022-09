Soome akordionist ja helilooja Kimmo Pohjonen on muusik, kes peaks eestlastele vägagi tuttav olema. Tema mängustiil, vägevad sõud ja helirännakud teevad temast väga eripärase muusiku, keda Eestisse alati tagasi oodatakse. Postimehele antud intervjuus tunnistas Pohjonen, et sümpaatia on vastastikune: samavõrra kui eestlased armastavad teda, armastab tema Eestit ning Eesti on teda viimasel ajal ka mõnevõrra inspireerinud. Pohjonen tegi suisa nalja, et peab hakkama tõsisemalt mõtlema Eestisse kinnisvara soetamisele – ta käib siin lihtsalt nii tihti.