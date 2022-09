Vaba Akadeemia loeng ⟩ Mihhail Lotman: «Vene kultuur: etüüd mustades värvides. Puškin, liberalism ja konservatism»

Ka seekordses loengus on vaatluse all Puškin ning lähemalt käsitletakse järgmisi küsimusi: impeerium kui Puškini vabadusideaalide piir; Puškin ja panslavism; Aleksander I reformide kava ja selle nurjumine; konservatismi võit.

Loeng toimub 9. septembril kell 18.15. Sellel sügisel toimuvad avalikud loengud taas Jakobi kultuurikojas (Jakobi 41). Kõik huvilised on oodatud!

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.