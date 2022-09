Fotografiska tegi imet: võimas Andy Warholi näitus tuleb Eestisse

«Warholi näituse saamine Tallinnasse on omamoodi väike ime, kuna meie skeene ja publikuhulk ei ole võrreldav teiste Euroopa pealinnadega. Tehtud vaev kandis lõpuks vilja, meil õnnestus veenda Warholi kollektsiooni omanikke, et Tallinna näituse toomine saab olema edukas,» ütles Loorents.

«Tallinna näitus on põnev selle poolest, et näeb paljusid Andy Warholi fotosid, mis ei ole avalikkuse ette varem jõudnud. Suureks osaks 20. sajandi popkunsti kuninga loomingust olid polaroidid ja tema «kohtingukaaslasest» kaamera oli tal igal pool kaasas. On ka vähetuntud fakt, et paljud tema graafilised tööd põhinevad isiklikult tehtud fotodel. Ta leidis fotodest inspiratsiooni paljudele tuntud töödele, nende seas supipurgid, Marilyn Monroe portreed jne.»