«Võimusõrmuste» kaitseks: «Sõrmuste isanda» staarid astusid võitlusse rassistliku sõimu vastu

Fotol seisab Elijah Wood koos Dominic Monaghani ja Billy Boydiga, kes samuti Peter Jacksoni kuulsas triloogias kääbikutena üles astusid. Kolmel näitlejal on seljas ühesugused särgid, millel on haldjate keeles öeldud: «Te olete siin kõik teretulnud.» Sõnumi all on Tolkieni fantaasiamaailmast tuntud maagiliste tegelaste kõrvad, mis on kõik eri värvi. Sümboolse särgi disainis «Sõrmuste isanda» superfänn Don Marshall, kes seda särki internetis ka müüb, lubades pool tulust annetada heategevusele.