Ettevaatust: kirjandus tuleb homme Tallinnas tänavale!

Homme on jälle see päev, mil Kadriorus asuv Koidula tänav on autoliikluseks suletud ning alates südapäevast kui pimedani toimub seal järjekorras kuues Kirjandustänava festival, mille raames leiab aset enam kui poolsada kirjanduslikku sündmust: vestlusringid, raamatuesitlused, luulelugemised, avalikud salvestused, viktoriinid, kirjanduslikud jalutuskäigud jpm. Üritus on tasuta.